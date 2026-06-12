إعلان

قافلة طبية في بني سويف تفحص 1160 مواطناً بقرية كفر أبو شهبة

كتب : حمدي سليمان

03:33 م 12/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قافلة طبية في بني سويف (2)
  • عرض 4 صورة
    قافلة طبية في بني سويف (4)
  • عرض 4 صورة
    قافلة طبية في بني سويف (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، قافلة طبية بقرية كفر أبو شهبة التابعة لمركز اهناسيا، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

شهدت القافلة الطبية توقيع الكشف على 1160 مواطنًا في 6 تخصصات طبية شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة، وسط تطبيق إجراءات وقائية وتنظيمية مشددة لضمان سلامة المواطنين والفرق الطبية.

كما تم إجراء 160 تحليل دم وطفيليات، 12 حالة أشعة، 100 فحص موجات فوق صوتية، فضلا عن فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر.

تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات هامة حول: الأمراض المعدية مثل: الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا ، الأمراض غير المعدية مثل: الضغط، السكر، والسمنة، أورام الثدي وأهمية الكشف المبكر، تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والأطفال وكبار السن.

وتأتي القافلة الطبية ضمن جهود مديرية الصحة في بني سويف لتوسيع مظلة الخدمات الصحية المجانية، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لأهالي القرى والمناطق النائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قافلة طبية الصحة بني سويف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الفضة أم الذهب.. أيهما أفضل للاستثمار؟ رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

الفضة أم الذهب.. أيهما أفضل للاستثمار؟ رئيس الشعبة يوضح
سيناريوهات سلام تنهار في كل مرة.. ما الذي يُعطّل اتفاق إيران وأمريكا؟
شئون عربية و دولية

سيناريوهات سلام تنهار في كل مرة.. ما الذي يُعطّل اتفاق إيران وأمريكا؟
4 وزارات تتفق على تطبيق "البصمة المائية" بالمشروعات الغذائية.. ما هي؟
أخبار مصر

4 وزارات تتفق على تطبيق "البصمة المائية" بالمشروعات الغذائية.. ما هي؟
ظنوا أنها تشفي الأمراض.. حقيقة تبرك أهالى البحيرة بمياه صرف صحي -صور
أخبار المحافظات

ظنوا أنها تشفي الأمراض.. حقيقة تبرك أهالى البحيرة بمياه صرف صحي -صور

حكاية "بطاطس" وأسلافها.. لماذا خرجت الكلاب البلدي عن السيطرة؟
حكايات الناس

حكاية "بطاطس" وأسلافها.. لماذا خرجت الكلاب البلدي عن السيطرة؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حكاية "بطاطس" وأسلافها.. لماذا خرجت الكلاب البلدي عن السيطرة؟
بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة
عاجل| ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة؟