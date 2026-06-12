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"غرفة إنقاذ الشعاب المرجانية".. ورشة تفاعلية للأطفال بمتحف شرم الشيخ -صور

كتب : رضا السيد

04:23 م 12/06/2026
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    جانب من الورشة
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    ورشة تفاعلية للأطفال
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    نتاج أعمال الاطفال
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    ورشة للأطفال داخل متحف شرم الشيخ

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نظم متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ورشة فنية تعليمية تفاعلية للأطفال بعنوان "غرفة إنقاذ الشعاب المرجانية"، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة الصيفية والتوعية البيئية الموجهة للنشء والطفل بالمحافظة.

من جانبه، أكد محمد حسنين، مدير عام متحف شرم الشيخ، أن الورشة استهدفت بشكل أساسي تعريف الأطفال بأهمية الشعاب المرجانية التي تتميز بها شواطئ البحر الأحمر، وتسليط الضوء على دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي البحري ودعم الحياة الفطرية تحت الماء.

مجسم تخيلي يحاكي كواليس قاع البحر

وأوضح مدير المتحف، في تصريحات خاصة اليوم الجمعة، أن الفعاليات تضمنت تنفيذ مجسم تخيلي ثلاثي الأبعاد يحاكي قاع البحر، حيث يضم مجموعة متنوعة من الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والنباتات المائية، إلى جانب وضع نماذج لبعض الملوثات الصناعية والبلاستيكية التي باتت تهدد البيئة البحرية في الوقت الراهن.

وأشار "حسنين" إلى أن الجانب العملي والتطبيقي من الورشة شهد تفاعلاً كبيراً من الأطفال؛ حيث قاموا بتلوين وقص عناصر النشاط وتصميم المجسم بأنفسهم، قبل أن يشاركوا في محاكاة لـ "مهمة إنقاذ" قاموا خلالها بإزالة الملوثات والمخلفات يدوياً من قاع البحر الافتراضي، ما ساهم في ترسيخ فهمهم للآثار السلبية الخطيرة للتلوث على الكائنات البحرية.

واختتم مدير عام المتحف تصريحاته مؤكداً أن الورشة نجحت في تنمية الوعي البيئي لدى الأطفال وتأصيل مفهوم المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه حماية الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب التعليمية القائمة على دمج التعلم باللعب والأنشطة التفاعلية.

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متحف شرم الشيخ الشعاب المرجانية جنوب سيناء

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