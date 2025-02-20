محامي "سفاح المعمورة" يطلب عرضه على الطب النفسي للكشف على قواه العقلية والنفسية (فيديو وصور)

مهمة إسعافية خطرة.. 4 ساعات حاسمة أنقذت شابًا بعد سقوط مروع من قمة الجلالة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قدم أميران عثمان؛ محامي المتهم "نصر.ا" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" طلبًا لجهات التحقيق لعرض المتهم على مستشفى الطب النفسي للكشف على قواه العقلية وبيان حالته النفسية.

وطلب عثمان من السلطات المختصة عرض موكله على الطب النفسي لإجراء تقييم شامل لحالته العقلية والنفسية؛ وذلك في سياق التحقيقات الجارية حول الجرائم المرتكبة والمتهم بارتكابها؛ بهدف تحديد ما إذا كان موكله يعاني من أي اضطرابات نفسية قد تؤثر على تصرفاته وتحمله للمسؤولية الجنائية.

وجاء في نص الطلب المقدم لجهات التحقيق بشأن المتهم في القضية؛ طلب التصريح باستخراج المتهم لعرضه على مستشفى المعمورة الخاصة بالطب النفسي والعقلي لبيان عما إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه وإذا كان مصاب بمرض عقلي عاصر وقوع الجريمة من عدمه.

وأشار محامي المتهم في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أنه قدم طلبا آخر لجهات التحقيق بطلب الموافقة إلى إجراء مقابلة انفرادية مع المتهم وفق مواد القانون المنظمة لهذا الشأن.

كان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيًا وموكلته ومهندس آخر وإخفاء جثثهم بدفنهم في أرضية شقتين بالطابق الأرضي بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرقي الإسكندرية.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي كان يستأجرها المتهم بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم و5 متهم آخرين 3 سيدات ورجلين هم كل من "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صباحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي.

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