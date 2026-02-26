مباريات الأمس
محظورات رمضان.. الزمالك يحذر اللاعبين ويتوعدهم بعقوبة نص مليون جنيه

كتب : محمد خيري

08:06 ص 26/02/2026
وجهت إدارة الكرة في نادي الزمالك إنذارًا أخيرًا للاعبي الفريق الأول خلال شهر رمضان، في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق في منافسات الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وأكد مصدر مطلع أن من ضمن المحظورات عدم المشاركة في أي دورات رمضانية، مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على أي لاعب يخالف القرار، وذلك بعد تلقي بعض اللاعبين عروضًا للمشاركة في بطولات رمضانية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة يحتل بهم صدارة مسابقة الدوري.

