

وكالات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال طيار سابق في سلاح الجو بتهمة تدريب أفراد في الجيش الصيني دون تصريح.

وجرى اعتقال جيرالد براون، البالغ من العمر 65 عاما، في ولاية إنديانا بعد عودته مؤخرا إلى الولايات المتحدة من الصين، حيث كان موجودا منذ ديسمبر 2023، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل.

ووفقا للبيان فإنه متهم بأنه تآمر مع رعايا أجانب لتقديم تدريب على الطائرات القتالية لطيارين في سلاح الجو الصيني من دون الحصول على ترخيص مطلوب من وزارة الخارجية.

ونشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل على منصة "إكس": "قصة كبيرة لقد اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا طيارا سابقا في سلاح الجو الأمريكي يُزعم أنه كان يدرب طيارين في الجيش الصيني".

وكان براون قد أمضى 24 عاما في سلاح الجو الأمريكي، تولى خلالها قيادة وحدات حساسة مسؤولة عن أنظمة إيصال الأسلحة النووية، وقاد مهام قتالية، وعمل مدربا لطياري المقاتلات ومدربا على أجهزة المحاكاة لمجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة والهجومية.

وقد تقاعد من الخدمة العسكرية عام 1996 وعمل لاحقا طيار شحن، بحسب البيان، لكنه بدأ بعد ذلك العمل متعاقدا دفاعيا أمريكيا لتدريب الطيارين على قيادة طائرات A-10 ومقاتلات F-35 المتطورة.

ويزعم أنه بدأ في أغسطس 2023 التفاوض على عقد مع ستيفن سو بين، وهو مواطن صيني سجن في الولايات المتحدة لمدة 4 سنوات ابتداء من عام 2016 على خلفية مخطط تجسس آخر، وسافر في ديسمبر 2023 إلى الصين لبدء عمله التدريبي.

وقال رومان روزهافسكي، وهو مسؤول في قسم مكافحة التجسس ومكافحة التجسس الخارجي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن الحكومة الصينية تواصل استغلال خبرات الأعضاء الحاليين والسابقين في القوات المسلحة الأميركية لتحديث القدرات العسكرية للصين.

وأضاف: "يمثل هذا الاعتقال تحذيرا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءه لن يدخروا جهدا لمحاسبة أي شخص يتعاون مع خصومنا لإلحاق الضرر بأفراد خدمتنا وتعريض أمننا القومي للخطر"، وفقا لروسيا اليوم.