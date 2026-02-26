

البحيرة- أحمد نصرة:

تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة انتهت بإلقاء سيدة داخل إحدى الترع بقرية نديبة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي ذكر ناشره وقوعه بقرية نديبة، رجلًا ملتحيًا ممسكًا بشومة، وبرفقته سيدة تقف في صفه، بينما تقف سيدة أخرى في مواجهته، وسط حالة من التوتر والمشادة الكلامية.

مشادة وتصاعد للأحداث

دارت مشادة كلامية بين الرجل الملتحي ومصور المقطع، الذي كان يقف أعلى أحد المباني بعيدًا عن موقع الاشتباك، دون أن يتضح من الفيديو سبب الخلاف أو بدايته.

وتصاعدت حدة الموقف سريعًا، حيث ظهر الرجل وهو يلقي أواني ومتعلقات تخص السيدة في مياه الترعة، وسط محاولات منها للاعتراض والدفاع عن نفسها.

دفع بالترعة واعتداء بالشومة

عندما حاولت السيدة مقاومته، دفعها باتجاه الترعة لتسقط بداخلها، ثم واصل الاعتداء عليها مستخدمًا الشومة، وفق ما أظهره المقطع المتداول.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لفحص الفيديو، وتحديد أطراف الواقعة وملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.