باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"

كتب : داليا الظنيني

09:05 م 25/02/2026

باسل سماقية

كشف باسل سماقية، رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، عن فلسفته الخاصة في اختيار ملابسه وإكسسواراته، مؤكدًا أن اختياراته تنبع من رغبته الشخصية في الشعور بالراحة والتفاؤل، دون الالتفات إلى ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال سماقية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة النهار، إنه يميل إلى مدرسة "الفاشون" التي تعتمد على التفاؤل، مشيرًا إلى خاتم من الزمرد يرتديه باستمرار كونه يتفاءل به، وموضحًا أنه اشتراه من مقتنيات قديمة.

وأضاف أنه لا يشعر بالانزعاج من الانتقادات التي توجه لأسلوبه في اللبس، مؤكدًا أنه لم يسبق له الرد على أي تعليق عبر السوشيال ميديا لعدم امتلاكه الوقت الكافي لذلك، وتابع موضحًا: "أنا أرتدي ما أحب طالما أنني لا أؤذي أحداً ولا أضر غيري، فالأمر لا يتعدى كونه حرية شخصية".

وأشار سماقية إلى أن ارتداء الملابس المرصعة بقطع الماس الصغيرة يندرج تحت بند الموضة العالمية، مؤكّدًا أن ما يختاره من ألوان ومجوهرات يؤثر بشكل مباشر وإيجابي على حالته النفسية، قائلاً: "أحب أن أعيش مع الأشياء التي تجعلني سعيدًا، واللبس بالنسبة لي أداة سعادة وليس قضية خلافية".

واختتم حديثه بأن الثقة بالنفس والراحة الشخصية هما المحرك الأساسي لخياراته، وأن اهتمامه بالفاشون ليس بهدف التفاخر أو إثارة الجدل، بل هو وسيلة للتعبير عن الذات وبث الطاقة الإيجابية في حياته اليومية.

باسل سماقية رئيس قطونيل رحلة المليار لميس الحديدي

