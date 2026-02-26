بأفضل الكاميرات والمواصفات.. Oppo تتحدى سامسونج بهاتفها الجديد



وكالات

بدأت Oppo بالترويج لهاتفها الجديد الذي جهزته بأفضل الكاميرات والمواصفات لينافس أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي.

حصل هاتف Oppo Find N6 على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8/IPX9، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة 200+50+50 ميجابيكسل، دعمت بتقنية Dolby Vision ، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميجابيكسل.

شاشته الأساسية المرنة أتت Foldable LTPO OLED بمقاس 8.12 بوصة، دقة عرضها 2248/2480 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 412 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما يمكن التحكم بها والكتابة عليها بالقلم الذكي.

شاشته الخارجية جاءت من نوع LTPO OLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها 1140/2616 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ودعمت بنفس تقنيات الشاشة الأساسية لعرض الصور الفيديوهات بدقة مميزة.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد-16 مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

حصل الهاتف أيضا على مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 3.1 Gen2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6000 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط ومع شاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط، وفقا لروسيا اليوم.