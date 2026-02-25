أقيمت الاحتفالية برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبدعم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وبمتابعة الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات.

جاءت الفعالية تحت إشراف الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، وبحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام لمحافظة القليوبية نائبًا عن الدكتور حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، والعميد أركان حرب أحمد مختار القاضي المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة السابق والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالقليوبية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأزهر والأوقاف والجهات التنفيذية والشعبية.

شهدت الاحتفالية حضور وفود من جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة ومدارس جمعية الشبان العالمية، إضافة إلى ممثلين عن الكنيسة المصرية في إطار روح الوحدة الوطنية، وعدد كبير من قيادات وعلماء الأزهر الشريف بالقليوبية.

تضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطني، وعرض فيلم تسجيلي وثائقي عن الأزهر الشريف، إلى جانب كلمات لعدد من القيادات الدينية والتنفيذية، من بينهم الشيخ سعيد أحمد خضر، والمستشار مسعد الفخراني، والدكتور مظهر راغب، والشيخ شريف أبو حطب، والدكتور عبد الرحمن رضوان، والدكتور نصيف الحفناوي، والقمص إبراهيم فهمي، والشيخ مسعد مأمون، والزهراء الواعظة بمنطقة القليوبية.

اشتملت الاحتفالية على فقرات الابتهالات والإنشاد الديني بمشاركة طلاب معاهد بنها النموذجي وطنط الجزيرة وفتحي الخولي ومدرسة الشبان العالمية، بالإضافة إلى تسليم الهدايا المقدمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لكبار المسؤولين والضيوف.

قدّم الحفل الشيخ الحسيني القاضي الواعظ بمنطقة القليوبية الأزهرية، فيما أشرف على أعمال التأمين السيد خطاب مدير إدارة الأمن بالمنطقة، وشارك في تنظيم الاحتفالية كل من أسماء طبل، ومحمود طه، وأحمد راجح، ومحمد فايق، وأحمد يوسف، وهاني عبد الله، وعبدالله المطراوي، ومحمد عبدالوهاب.