إعلان

تفتيش شقة أخرى لـ "سفاح المعمورة" بالإسكندرية.. وتجديد حبسه 15 يومًا| صور

05:25 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    العقار مسرح الجريمة في المعمورة
  • عرض 5 صورة
    العقار مسرح الجريمة في المعمورة
  • عرض 5 صورة
    اللمنزل مسرح الجريمة في المعمورة
  • عرض 5 صورة
    العقار مسرح الجريمة في المعمورة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزة الجزئية بالإسكندرية تجديد حبس محام، 15 يومًا وذلك على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

وفتشت قوة أمنية شقة أخرى للمحامي المتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، وجرى التحفظ على جميع متعلقاته، فيما تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، تحقيقات موسعة في الواقعة.

كان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها محامي بالعقار المشار إليه، تبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

اقرأ أيضًا:

على طريقة سفاح الجيزة.. العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالإسكندرية| تفاصيل صادمة

"مصراوي" في موقع جريمة "سفاح المعمورة".. الجيران يروون ما حدث (فيديو وصور)

لماذا لم تظهر رائحة جثتي سيدتي "سفاح المعمورة"؟.. الجيران يكشفون السبب| صور

صرخة امرأة كشفت سر الغرفة المغلقة.. كيف سقط سفاح المعمورة في الإسكندرية؟| صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفاح المعمورة تفتيش شقة سفاح المعمورة تجديد حبس محام العثور على جثتي سيدتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا