خلال الليل.. إصابة 20 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا



وكالات

قالت سلطات أوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل، مما أدى إلى تضرر عدد من المباني السكنية وإصابة نحو 20 شخصا في شرق وجنوب أوكرانيا.

واستهدفت صواريخ باليستية وصواريخ كروز العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة كييف، وأيضا منطقة خاركيف في شرق البلاد، بينما هاجمت الطائرات المسيرة منطقة زابوريجيا في الجنوب.

ولم تكشف السلطات بعد عن عدد الصواريخ والمسيرات المستخدمة في الهجوم على أوكرانيا، ولا عن الأهداف الرئيسية التي أصابها القصف.

وتركز روسيا منذ شهور هجماتها بالصواريخ والمسيرات على قطاع الطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير محطات طاقة ومحطات فرعية، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بأكملها لفترات طويلة.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم خاركيف، إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا في المنطقة، بينهم طفل عمره 7 سنوات، مضيفا أن مدينة خاركيف تعرضت لهجوم بصاروخين و17 طائرة مسيرة.

وذكر إيفان فيدوروف، حاكم زابوريجيا، أن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، وأن الطائرات المسيرة الروسية تسببت في أضرار لـ19 مبنى سكنيا، كما انقطعت التدفئة عن 500 منزل بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وأفادت السلطات في العاصمة كييف بأن أضرارا لحقت بعدد من المباني في ثلاثة أحياء بالمدينة جراء حطام الصواريخ والمسيرات التي تم إسقاطها، وفقا للغد.