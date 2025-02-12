"مراتي رجليها تعبانة".. كيف اختار سفاح المعمورة مسرح الجريمة بالإسكندرية؟| صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بشقة يستأجرها محام بمنطقة المعمورة البلد.

وكشف نجل مالك المنزل، محل الجريمة، والمكون من أرضي و3 طوابق علوية، عن مفاجأة قائلًا إن المتهم حضر في أكتوبر الماضي طالبًا استئجار شقة في العقار المملوك بهم بشارع 268.

وأضاف أنهم عرضوا عليه إحدى الشقق بالطابق العلوي إلا أنه أصر على استئجار شقة بالطابق الأرضي، زاعمًا أن زوجته تعاني من ألم في قدميها ولا تستطيع صعود السلم.

كان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها محامي بالعقار المشار إليه، تبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

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