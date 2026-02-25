القليوبية الأزهرية تحتفل بمرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر - صور

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين اليوم الأربعاء، في العثور على جثمان الطفل "محمد أحمد السيد"، المفقود بمياه الساحل الشمالي منذ 12 يوماً.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه جرى انتشال جثمان الطفل من شاطئ أبو تلات والذي يبعد نحو 100 كيلو متر من موقع الغرق بمنطقة العلمين.

البحر يخطف طفل في صندوق الصيد

ترجع الواقعة إلى يوم 13 فبراير الجاري، إذ جرفت الأمواج الطفل محمد 10 سنوات، في المنطقة المواجهة لأحد فنادق العلمين بالتزامن مع العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.

وبحسب شهود عيان، رصدت كاميرات المراقبة لقطات للطفل وهو يتشبث بصندوق "فلين" أبيض من المستخدم في حفظ أدوات صيد الأسماك في عرض البحر، قبل أن يسحبه التيار بعيدًا عن الشاطئ.

جهود بحث دامت 12 يوماً

وقال حمدي عامر، أحد أقارب الطفل المفقود، إن فريق "غواصين الخير" المتطوعين، بقيادة إيهاب المالحي، أتم تمشيط المنطقة الممتدة من مارينا (7) حتى مارينا (1)، وصولاً إلى قرية "الأحلام وصولاً إلى شاطئ أبو تلات حيث عثر على الجثمان بعد 12 يومًا من البحث.

اقرأ أيضًا

"كان داخل صندوق صيد".. استمرار البحث عن طفل مفقود بمياه الساحل الشمالي