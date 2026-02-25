إعلان

جرفته الأمواج 100 كم.. العثور على جثمان "طفل الصندوق" في الإسكندرية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:47 م 25/02/2026
نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين اليوم الأربعاء، في العثور على جثمان الطفل "محمد أحمد السيد"، المفقود بمياه الساحل الشمالي منذ 12 يوماً.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه جرى انتشال جثمان الطفل من شاطئ أبو تلات والذي يبعد نحو 100 كيلو متر من موقع الغرق بمنطقة العلمين.

البحر يخطف طفل في صندوق الصيد

ترجع الواقعة إلى يوم 13 فبراير الجاري، إذ جرفت الأمواج الطفل محمد 10 سنوات، في المنطقة المواجهة لأحد فنادق العلمين بالتزامن مع العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.

وبحسب شهود عيان، رصدت كاميرات المراقبة لقطات للطفل وهو يتشبث بصندوق "فلين" أبيض من المستخدم في حفظ أدوات صيد الأسماك في عرض البحر، قبل أن يسحبه التيار بعيدًا عن الشاطئ.

جهود بحث دامت 12 يوماً

وقال حمدي عامر، أحد أقارب الطفل المفقود، إن فريق "غواصين الخير" المتطوعين، بقيادة إيهاب المالحي، أتم تمشيط المنطقة الممتدة من مارينا (7) حتى مارينا (1)، وصولاً إلى قرية "الأحلام وصولاً إلى شاطئ أبو تلات حيث عثر على الجثمان بعد 12 يومًا من البحث.

قوات الإنقاذ النهري العثور على جثمان طفل الإسكندرية طفل الصندوق غريق العلمين غواصين الخير شاطئ أبو تلات

