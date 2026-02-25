إعلان

أهالي نجع حمادي بقنا يشيعون جثمان شيخ الإذاعيين فهمي عمر -صور وفيديو

محمد محروس

11:13 م 25/02/2026
    جنازة مهيبة لفهمي عمر
    أهالي قنا ينتظرون الجثمان
    الحزن يخيم على قرية الرئيسية

شهدت قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، احتشادًا كبيرًا من أهالي المحافظة استعدادًا لتشييع جثمان شيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية والمراكز المجاورة، حيث توافد المئات للمشاركة في الجنازة، تعبيرًا عن تقديرهم لمسيرته المهنية الطويلة ومكانته الرفيعة في قلوب أبناء الصعيد، الذين لقبوه بـ«عميد الهمامية» تقديرًا لدوره الثقافي والإعلامي البارز.

ويعد الراحل أحد أبرز رموز الإذاعة المصرية، إذ امتدت مسيرته لعقود، تدرج خلالها في المناصب حتى تولى رئاسة الإذاعة المصرية، وترك بصمة مهنية واضحة في العمل الإذاعي، وأسهم في تخريج أجيال من الإعلاميين.

وأكد عدد من الأهالي أن فهمي عمر ظل مرتبطًا بقريته وأهلها رغم مسيرته الكبيرة في القاهرة، وكان نموذجًا يحتذى به في الالتزام والانتماء، ليبقى اسمه حاضرًا في وجدان أبناء نجع حمادي وقنا عامة.

برحيله، يفقد الصعيد أحد أهم رموزه الثقافية والإعلامية، لكن تبقى سيرته شاهدًا على رحلة نجاح بدأت من قرية صغيرة في صعيد مصر، ووصلت إلى قمة المشهد الإعلامي في الوطن العربي.

