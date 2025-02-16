مهندس عمره 60 سنة.. تفاصيل جديدة عن الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في الواقعة المعروفة بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحاياه إلى 3 أشخاص "سيدتان ورجل" عُثر على جثثهم مدفونة بشقتين بالمعمورة والعصافرة.

وكشفت التحريات أن الجثة الثالثة المعثور عليها مدفونة في شقة بالطابق الأرضي بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة لمهندس يدعى "محمد إبراهيم" 60 سنة، مبلغ باختفائه منذ نحو 3 سنوات.

وحصل "مصراوي" على صورة الضحية الثالثة لسفاح المعمورة والتي يجري التأكد من هويتها، وأنها ترجع للمهندس محمد إبراهيم المبلغ باختفائه والذي كان رفقة المتهم وقت اختفائه قبل نحو 3 سنوات.

وكان قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

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