لماذا لم تظهر رائحة جثتي سيدتي "سفاح المعمورة"؟.. الجيران يكشفون السبب| صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لا حديث في شوارع منطقة المعمورة البلد شرقي الإسكندرية سوى عن جرائم المحامي الذي بات يعرف بـ "سفاح المعمورة" داخل شقة الطابق الأرضي بعقار بشارع 268.

وكشف شهود عيان من الجيران لـ"مصراوي" تفاصيل صادمة عن الواقعة، مؤكدين أن عدم اكتشافهم رائحة تعفن جثتي المجني عليهما يرجع لإحكام المتهم إغلاق النوافذ بالكامل وعدم فتحها نهائيًا منذ إقامته بالشقة.

وأضاف الشهود أن المتهم اعتاد إحضار سيدات للشقة مع انبعاث رائحة الحشيش على فترات متقاربة ما أثار حفيظة الملاك وحذروه أكثر من مرة وطلبوا منه ترك الشقة.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها محامي بالعقار المشار إليه، تبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

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