إعلان

لماذا لم تظهر رائحة جثتي سيدتي "سفاح المعمورة"؟.. الجيران يكشفون السبب| صور

12:11 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    العقار محل جريمة سفاح المعمورة (4)
  • عرض 6 صورة
    العقار محل جريمة سفاح المعمورة (5)
  • عرض 6 صورة
    العقار محل جريمة سفاح المعمورة (6)
  • عرض 6 صورة
    العقار محل جريمة سفاح المعمورة (2)
  • عرض 6 صورة
    العقار محل جريمة سفاح المعمورة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لا حديث في شوارع منطقة المعمورة البلد شرقي الإسكندرية سوى عن جرائم المحامي الذي بات يعرف بـ "سفاح المعمورة" داخل شقة الطابق الأرضي بعقار بشارع 268.

وكشف شهود عيان من الجيران لـ"مصراوي" تفاصيل صادمة عن الواقعة، مؤكدين أن عدم اكتشافهم رائحة تعفن جثتي المجني عليهما يرجع لإحكام المتهم إغلاق النوافذ بالكامل وعدم فتحها نهائيًا منذ إقامته بالشقة.

وأضاف الشهود أن المتهم اعتاد إحضار سيدات للشقة مع انبعاث رائحة الحشيش على فترات متقاربة ما أثار حفيظة الملاك وحذروه أكثر من مرة وطلبوا منه ترك الشقة.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها محامي بالعقار المشار إليه، تبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

ـــــ

اقرأ أيضًا:

على طريقة سفاح الجيزة.. العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالإسكندرية| تفاصيل صادمة

"مصراوي" في موقع جريمة "سفاح المعمورة".. الجيران يروون ما حدث (فيديو وصور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفاح المعمورة الإسكندرية منطقة المعمورة البلد جرائم قتل قتل سيدتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا