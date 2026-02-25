خيم الحزن على أهالي مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، عقب الإعلان عن وفاة الشيخ الدكتور أحمد منصور الدقوني، المعروف بلقب "حكيم سيناء" و"حكيم البادية"، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجال طب الأعشاب والعلاج الطبيعي.

ويُعد الراحل من أبرز المتخصصين في العلاج بالأعشاب الطبية في المدينة، حيث ارتبط اسمه لسنوات طويلة بخدمة أبناء البادية وزوار سانت كاترين، مستندًا إلى خبرة واسعة في التداوي بالأعشاب المستخلصة من بيئة جنوب سيناء الجبلية، التي تشتهر بتنوع نباتاتها الطبية والعطرية.

وعُرف الشيخ الدكتور أحمد منصور بين الأهالي بدماثة الخلق وحسن الاستقبال، فضلاً عن حرصه على تقديم المشورة الطبية والنصيحة المجانية لكثير من المرضى، ما أكسبه مكانة خاصة في قلوب أبناء المدينة والقبائل البدوية المحيطة بها.

كما كان الراحل يؤمن بأن البعد الإنساني في العلاج لا يقل أهمية عن الدواء نفسه، وهو ما انعكس في أسلوبه القائم على التيسير والتخفيف عن المرضى.

وخلال سنوات عمله تحول منزله ومقر عمله إلى مقصد للباحثين عن العلاج الطبيعي، سواء من داخل المحافظة أو من خارجها، حتى أصبح أحد الأسماء البارزة المرتبطة بمدينة سانت كاترين في هذا المجال.

وبرحيل "حكيم البادية"، فقدت مدينة سانت كاترين أحد رموزها المجتمعية الذين تركوا أثرًا إنسانيًا ومهنيًا واضحًا، ونعى أهالي ومحبي الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرين مواقفه ودوره في خدمة المجتمع المحلي.