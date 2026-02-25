إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا

كتب : أحمد الخطيب

09:06 م 25/02/2026 تعديل في 09:18 م

المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إن اندلاع حرب محتملة ضد إيران من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، في ظل حساسية الأسواق تجاه أي اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح خلال مقابلة مع "العربية بيزنس" اليوم، أن تأثير تلك المخاوف على الاقتصاد المصري يظل محدودًا، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت في وضع مالي أقوى بفضل ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع تقلبات الأسواق.

وأضاف ساويرس أن تداعيات الحرب قد تحمل أبعادًا اقتصادية إيجابية لبعض دول المنطقة من زاوية ارتفاع أسعار النفط، فضلًا عن انعكاسات سياسية محتملة إذا ما أسهمت التطورات في تقليص النفوذ الإيراني في دول مثل لبنان وسوريا والعراق، معتبرًا أن أي تغيرات داخل إيران قد تفتح آفاقًا استثمارية واسعة مستقبلًا.

نجيب ساويرس إيران أسعار النفط الشرق الأوسط الاقتصاد المصري

