القليوبية الأزهرية تحتفل بمرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر - صور

شهدت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، مواد غذائية بمستشفى طلبة الجامعة، وذلك في إطار مبادرة "شهر الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

شارك في الفعالية أسرة كيان شباب جامعة الإسكندرية ومسئولو رعاية الشباب، حيث جرى توزيع كراتين مواد غذائية على العمال والحرفيين العاملين بالمستشفى، في أجواء تعكس روح التعاون والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.

تطوير وحدة أمراض الكلى

وعلى هامش الفعالية، تفقدت نائب رئيس الجامعة، يرافقها الدكتور أحمد فوده، مدير المستشفى، وحدة أمراض الكلى، للاطلاع على مستجدات أعمال التطوير التي تشمل البنية التحتية وتحديث أجهزة ومعدات الغسيل الكلوي.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، مشددة على أهمية تكاتف جميع العاملين بالمستشفى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للطلاب والعاملين.