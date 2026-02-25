إعلان

ضبط 6 أطنان دواجن داخل مجزر غير مرخص بالقناطر الخيرية - صور

كتب : أسامة علاء الدين

06:31 م 25/02/2026
شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة موسعة بالتنسيق مع مباحث تموين القليوبية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وشن حملات مستمرة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبالاشتراك مع مباحث التموين وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن الشعراوي، والدكتور محمد رفعت، وعدد من أطباء التفتيش البيطري، حيث تم المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 أطنان من الدواجن وأجنحة الرومي داخل مجزر دواجن غير مرخص بدائرة القناطر الخيرية، وتبين قيام القائمين عليه بذبح وتعبئة الدواجن داخل أكياس مدون عليها بيانات مجازر أخرى بالمخالفة للقانون، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وسحب عينات منها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش التجاري وتنقية الأسواق من المنتجات غير الصالحة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

