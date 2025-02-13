"سفاح المعمورة" يمثل جريمته في الإسكندرية (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اصطحب فريق من جهات التحقيق والأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، المحام المتهم بقتل سيدتين ودفنهما داخل مكتبه بمنطقة المعمورة شرق المحافظة لوجود خلافات سابقة بينهم، حيث مثل المتهم جريمته؛ وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأمام جهات التحقيق أعاد المتهم المعروف ب"سفاح المعمورة" تمثيل جريمته؛ مستعيدا جانبا من لحظات إنهاء حياة ضحاياه ومحاولته إخفاء جثامينهما، فيما فرضت الأجهزة المعنية كردونا أمنية وحراسة مشددة حول موقع اكتشاف الجريمة.

وكان قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزة الجزئية بالإسكندرية تجديد حبس محام، 15 يومًا وذلك على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

وفتشت قوة أمنية شقة أخرى للمحامي المتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، وجرى التحفظ على جميع متعلقاته، فيما تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، تحقيقات موسعة في الواقعة.

وكان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها محامي بالعقار المشار إليه، تبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

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