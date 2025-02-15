رجل مُبلغ بتغيبه منذ 3 سنوات.. من هو الضحية الثالثة لـ"سفاح المعمورة"؟- صور

40 سائحًا على متنها.. تفاصيل عملية تعويم باخرة شحطت في نيل المنيا -فيديو

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض وملابسات جرائم المحامي المعروف بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحاياه لـ 3 جثث حتى الآن.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

ونجحت قوات الشرطة في استخراج الجثمان في حالة تعفن داخل كيسين بعد أعمال حفر استغرقت ساعات، وتبين من الفحص وجود بعض المتعلقات التي تدل على هوية المجني عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لرجل مبلغ بتغيبه عن المنزل ومحرر بذلك بلاغ بقسم شرطة الرمل ثان، وجار تكثيف البحث لمعرفته علاقته بالمتهم والأسباب وراء مقتله.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة وندب الطبيب الشرعي لإجراء التشريح اللازم وبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها.

ووفقًا لأقوال شهود العيان، تعرف أهالي المنطقة وملاك العقار المذكور بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة على المتهم "ن.أ" 51، سنة، بعد الكشف عن اتهامه بقتل سيدتين بشقة في المعمورة.

وأبلغ ملاك العقار قوات الشرطة أن المتهم كان لديهم في شقة بالطابق الأرضي قبل سنوات ومازالت مغلقة منذ غادرها، وأنهم يشتبهون في احتمالية وجود ضحايا آخرين داخلها ليتم اكتشاف جثة الضحية الثالثة.

وكان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، قرر تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

اقرأ أيضًا

سفاح المعمورة" يمثل جريمته في الإسكندرية

تفتيش شقة أخرى لـ "سفاح المعمورة" بالإسكندرية.. وتجديد حبسه 15 يومًا| صور

على طريقة سفاح الجيزة.. العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالإسكندرية| تفاصيل صادمة