سوريا.. احتجاجات في رأس العين رفضا لإعادة المهجرين دون ضمانات أمنية

كتب : مصراوي

09:21 ص 26/02/2026

احتجاجات سوريا

وكالات

شهدت مدينة رأس العين شمال شرق سوريا خروج عدد من المهجرين في وقفات احتجاجية عبروا خلالها عن رفضهم لإعادتهم إلى مناطقهم دون ضمانات أمنية.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتوفير بيئة آمنة ومستقرة قبل اتخاذ أي قرار بالعودة، مؤكدين أن الظروف الحالية لا تزال غير مهيأة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

كما شددوا على ضرورة وجود ترتيبات واضحة تكفل حماية المدنيين وتؤمن الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه النقاشات حول ملفات العودة وإعادة الانتشار في عدد من المناطق، وسط مخاوف لدى بعض الأهالي من تكرار موجات النزوح أو التعرض لمخاطر أمنية في حال العودة دون ترتيبات مسبقة، وفقا لروسيا اليوم.

