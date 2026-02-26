إعلان

مقرب من نيكولاس مادورو.. استقالة المدعي العام الفنزويلي

كتب : مصراوي

09:28 ص 26/02/2026

النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب

وكالات

أعلنت الجمعية الوطنية في فنزويلا، اليوم الخميس، أن المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، الحليف البارز للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، استقال من منصبه.

وجاء في الإعلان الذي صدر خلال جلسة للجمعية الوطنية: "لقد تلقت الجمعية مراسلات موقعة أولا من جانب المواطن طارق وليام صعب الذي يستقيل من منصبه كمدع عام للجمهورية".

يأتي الإعلان عن الاستقالة بعد أقل من شهرين على عملية عسكرية خاطفة نفّذتها قوات أمريكية خاصة في كراكاس في الثالث من يناير، أفضت إلى اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتيادهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما بتهم بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات.

قوالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز الجمعة، إنها تعمل على بناء فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية خلال خطاب ألقته عبر التلفزيون الرسمي.

قالت رودريجيز الجمعة، بعد يوم من إقرار قانون العفو التاريخي الذي سيفرج بموجبه عن مئات السجناء السياسيين: "اليوم، نحن نبني فنزويلا أكثر ديموقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع"، وفقا للغد.

طارق وليام صعب نزويلا ستقالة طارق وليام صعب يكولاس مادورو ستقالة المدعي العام الفنزويلي

