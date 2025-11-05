إعلان

القليوبية تعلن عن 1120 فرصة عمل جديدة لشهر نوفمبر

كتب : مصراوي

06:53 م 05/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (1)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (4)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (5)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (3)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (7)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (6)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (9)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (11)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (12)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (13)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (8)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (2)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (15)
  • عرض 15 صورة
    توفير 1120 فرصة عمل جديدة بالقليوبية (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية عن توفير 1120 فرصة عمل جديدة داخل عدد من الشركات والمصانع الكبرى بالمحافظة، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة، ضمن وظائف وفرص العمل لشهر نوفمبر الجاري.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة لخلق فرص عمل جديدة وبرامج تطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوظائف متاحة في عدد من الشركات والكيانات بالمحافظة، ضمن جهود مديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح عطية أن الوظائف متوفرة بمقر مديرية العمل بالقليوبية، وبمديرية العمل بمدينة بنها بمجمع المصالح بكورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء، طوال أيام الأسبوع في المواعيد الرسمية، ما عدا العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الوظائف تهدف إلى مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، مع تقديم مزايا تشمل المرتبات والتأمينات الاجتماعية والصحية، لضمان عمل آمن ومستقر للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فرص عمل وظائف القليوبية أيمن عطية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة