القليوبية تعلن عن 1120 فرصة عمل جديدة لشهر نوفمبر

"فصلوا ذراعه عن جسده".. ضبط المتهمين في واقعة التعدي على شخص بالدقهلية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية عن توفير 1120 فرصة عمل جديدة داخل عدد من الشركات والمصانع الكبرى بالمحافظة، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة، ضمن وظائف وفرص العمل لشهر نوفمبر الجاري.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة لخلق فرص عمل جديدة وبرامج تطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوظائف متاحة في عدد من الشركات والكيانات بالمحافظة، ضمن جهود مديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح عطية أن الوظائف متوفرة بمقر مديرية العمل بالقليوبية، وبمديرية العمل بمدينة بنها بمجمع المصالح بكورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء، طوال أيام الأسبوع في المواعيد الرسمية، ما عدا العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الوظائف تهدف إلى مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، مع تقديم مزايا تشمل المرتبات والتأمينات الاجتماعية والصحية، لضمان عمل آمن ومستقر للمواطنين.