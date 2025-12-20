iPhone 17 Pro نوتردام.. نسخة ذهبية فاخرة بسعر 7 ملايين جنيه "صور"

كشفت شركة كافيار، المتخصصة في إصدار النسخ الفاخرة من الهواتف الذكية، عن طرازها الجديد "iPhone 17 Pro/Pro Max" إصدار نوتردام 18 ألف، الذي يأتي بتصميم مستوحى من الطراز المعماري القوطي الشهير.

ويعكس الهاتف الجديد من الشركة والمزخرف بالعناصر الذهبية الفخامة المعمارية لأقواس ونوافذ كاتدرائية نوتردام.

هيكل الهاتف

يتميز هيكل الهاتف بنمط ثلاثي الأبعاد مستوحى من الطراز القوطي، مع عنصر زجاجي ملون مركزي يضفي لمسة فنية على التصميم، إذ تم تصنيع الهيكل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، ليبرز التناغم بين المعمار الكلاسيكي والمواد الثمينة.

تفاحة ذهبية مزينة بالألماس

يحمل الهاتف شعار تفاحة مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، مزودا بـ 56 قطعة ألماس بأحجام مختلفة: 7 ألماسات بحجم 1.5 مم، 2 بحجم 2 مم، و49 قطعة بحجم 1.25 مم، ما يضيف لمسة فاخرة ويجعل كل نسخة فريدة من نوعها.

إطار تقوية فخم

يحيط إطار التقوية بمحيط ظهر الهاتف، مصنوع أيضا من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، لتعزيز المتانة والفخامة معًا، مع الحفاظ على التوازن بين التصميم الفني والمتانة العملية.

إصدار محدود: 16 قطعة فقط

يتم إنتاج الهاتف بنسخة محدودة تبلغ 16 قطعة فقط، ليكون الهاتف تحفة فنية حقيقية، تعكس جمال الزجاج الملون والتفاصيل المعمارية الرائعة، إذ يتيح التصميم ثلاثي الأبعاد للضوء اللعب بالمنحنيات الذهبية، ما يخلق تأثيرًا بصريًا يحاكي إشراقة الزجاج الملون تحت أشعة الشمس.

ويبلغ سعر النسخة الواحدة من هاتف iPhone 17 Pro/Pro Max – إصدار نوتردام 1 تيرا 152,140 دولار أمريكي، أي ما يعادل سبعة ملايين واثنين وخمسين ألف.

شهادة أصالة وضمان متكامل

تتمتع منتجات كافيار بشهادة أصالة دولية و5 مستويات حماية، مع تقديم شهادة شخصية للمالك كما يشمل الضمان، سنة واحدة على أغطية هواتف آيفون وسامسونج وساعات أبل.