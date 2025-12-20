إعلان

وصول جثمان سمية الألفي لمسجد مصطفى محمود لتشييع جنازتها (صور)

كتب : هاني صابر

02:34 م 20/12/2025
كتب- هاني صابر:

تصوير - محمود بكار:

وصل منذ قليل، جثمان الفنانة الكبيرة سمية الألفي، لمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، لإقامة صلاة الجنازة عليها عقب انتهاء صلاة العصر.

وتوفيت الفنانة سمية الألفي صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتعد سمية الألفي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

سمية الألفي مسجد مصطفى محمود المهندسين صلاة الجنازة

