"تم البتر".. رسالة للمتهم في قضية المنشار تكشف تفاصيل جديدة عن جريمته

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية عن معطيات جديدة في قضية المنشار تؤكد أن المتهم خطط لجريمته بدقة فائقة، حيث أقدم على استدراج زميله إلى منزله والتخلص منه داخله، ثم جهّز أدوات الجريمة وعلى رأسها منشار كهربائي استخدمه في عملية التقطيع.

وخلال تنفيذ الجريمة، تعرض المتهم لجرح في يده، فقام بتصوير الإصابة وإرسالها إلى أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لسيدة عراقية الجنسية، وكتب لها رسالة صادمة جاء فيها: «تم البتر… ديكستر معرفش يوصّلي»، في إشارة إلى تشبيه نفسه بشخصية القاتل المتسلسل في مسلسل Dexter.

كما أرسل المتهم رسالة إلى والده أخبره فيها بأنه تشاجر مع أحد أصدقائه وضربه بسلاح أبيض، وجاء رد الأب مقتضبًا: «تاني يا يوسف؟»، وهو ما اعتبرته التحقيقات مؤشرًا على تكرار المشكلات والخلافات بين المتهم وأصدقائه سابقًا.

وعند عودة والده إلى المنزل واكتشافه الجريمة، تبين من التحقيقات أن توتر الأب وخوفه كانا أكبر من المتهم نفسه، الذي ظهر عليه قدر كبير من الثبات والاتزان رغم هول الوقائع داخل الشقة.

كما تمكنت جهات التحقيق من العثور على صور للمتهم خلال تعاطيه مخدر الهيدرو، كان أرسلها إلى حسابات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يضيف بعدًا آخر للسلوك المتهور الذي اتّبعه خلال الفترة التي سبقت ارتكاب جريمته.

وتواصل الجهات المختصة فحص محتوى الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول للمتهم، في إطار استكمال التحقيقات التي لا تزال تكشف المزيد من التفاصيل المروعة عن واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها محافظة الإسماعيلية

وفي سياق متصل، كانت نيابة الإسماعيلية، قررت إحالة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث وتحديد جلسة 25 نوفمبر لبدء المحاكمة، عقب انتهاء تحقيقات مطوّلة استمرت لأسابيع.

وجددت النيابة حبس والد المتهم وصاحب محل الهواتف المحمول لمدة 15 يومًا لاتهامهما بالمشاركة في إخفاء الأدلة؛ إذ كشفت التحقيقات أن والد المتهم شاهد آثار دماء داخل الشقة ولم يُبلغ الجهات المختصة، بل شارك في تنظيفها ومحاولة طمس معالم الجريمة، بينما يواجه صاحب محل الهواتف اتهامات مرتبطة بالهاتف المستخدم في الواقعة.

وتعود بدايات القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حين استدرج المتهم زميله إلى شقته وارتكب جريمة بشعة باستخدام أدوات كهربائية في التقطيع، ما أثار صدمة واسعة بين أهالي المحافظة لبشاعة التفاصيل.

وفي تطور جديد، تعذّر حضور المتهم جلسة محكمة جنايات الأحداث المحددة اليوم، وذلك لدواعٍ أمنية وفق ما أفادت به جهات الاختصاص، ليتم تحديد جلسة جديدة في 2 ديسمبر لاستكمال نظر القضية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها المتعمقة، والتي تشمل تقارير نفسية وسلوكية، وشهادات تربوية من المدرسة، إلى جانب تقرير الطب الشرعي، وسط استعدادات لإعلان مواعيد الجلسات المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة نقل المتهم وحضور جميع الأطراف.

