يوم طبي إنساني.. 71 عملية مجانية بمستشفى منوف العام في المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

نظّم مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية يومًا طبيًا مكثفًا، شهد تنفيذ 71 عملية جراحية مجانية لمرضى مركز منوف، في مختلف التخصصات، ضمن جهود المستشفى لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة.

وأشرف على العمليات الدكتور حاتم طاحون، مدير المستشفى، الذي وفّر جميع الإمكانيات لإنجاح اليوم الطبي، بالتنسيق مع فريق من الأطباء المختصين، بينهم: الدكتور هاني سيدهم، رئيس قسم الجراحة، والدكتور حنفي خروب، مدير الطوارئ واستشاري الجراحة العامة، والدكتور علي النجار، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتورة هبة جابر، رئيس قسم الأنف والأذن، والدكتور أحمد حماد، رئيس قسم العظام، والدكتور بهجت الشقنقيري، رئيس قسم التخدير.

وشملت العمليات: 40 عملية جراحة عامة تنوعت بين استئصال مرارة بالمنظار، وإصلاح الفتق الإربي والسري، وتركيب شبكات، وحالات فتق خلقي، وأورام الثدي، وعمليات البواسير والشرخ، بالإضافة إلى عمليات طهارة تحت مخدر كلي، وجراحات صغرى، وحالات طوارئ، واستئصال الزائدة الدودية.

4 عمليات استئصال لوز ولحميات.

13 حالة عظام تضمنت تسليك أعصاب وأوتار واستئصال أكياس زلالية.

12 حالة نساء وتوليد شملت أورام الرحم، واستئصال رحم، وولادات قيصرية.

4 حالات قسطرة قلبية طارئة.

وشارك في اليوم الطبي فريق كبير من أطباء المستشفى في مختلف التخصصات، إلى جانب فرق التخدير، والتمريض، وفنيي العمليات، وفريق مكافحة العدوى والجودة، والعاملين بالمستشفى، الذين ساهموا في إخراج اليوم الطبي بصورة مشرفة.

وأكد القائمون على اليوم الطبي أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمستشفى منوف العام، وحرص الأطقم الطبية على خدمة المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم دون مقابل.