يوم طبي إنساني.. 71 عملية مجانية بمستشفى منوف العام في المنوفية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم السبت، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في رحاب الجامعة.

أتى ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد وعضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، إلى جانب عدد من الأئمة وممثلي وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آفاق التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتوعوية، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية، وتحقيق أهداف الدولة في ترسيخ القيم الوطنية وبناء الوعي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد المنشاوي النشاط العلمي والثقافي والتوعوي لجامعة أسيوط، مؤكّدًا دورها في خدمة المجتمع وتنمية الوعي من خلال برامجها التعليمية والبحثية، وما تقدمه من أنشطة فكرية وثقافية تهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني والهوية الثقافية.

وأكد رئيس الجامعة أن التثقيف الطلابي يأتي في إطار الدور الوطني والمسؤولية المجتمعية، بهدف ترسيخ الوعي المستنير لدى الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على التعاون مع وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والدينية.

كما شدد على دعم جامعة أسيوط الكامل للأنشطة والبرامج التي تتبناها وزارة الأوقاف، والعمل المشترك لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومواجهة الفكر المتطرف، وبناء وعي مجتمعي رشيد قائم على الفهم الصحيح لمقاصد الدين، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية وبناء الإنسان.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن تقديره للمكانة العلمية والثقافية لجامعة أسيوط كأحد الصروح الأكاديمية الرائدة في صعيد مصر، مشيدًا بتاريخها العريق وإسهاماتها العلمية والبحثية، ودورها في إعداد كوادر علمية مؤهلة وخدمة قضايا الفكر والتنوير.

وأكد وزير الأوقاف أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية لترسيخ الخطاب الديني الرشيد المبني على الوسطية والفهم المستنير لمقاصد الشريعة، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة، وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وفكرية سليمة تعزز الاستقرار المجتمعي والهوية الوطنية.

والجدير بالذكر أن فضيلة الدكتور أسامة الأزهري يشارك خلال زيارته العلمية لأسيوط في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع أسيوط.