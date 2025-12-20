الداخلية: ضبط 129 ألف مخالفة مرورية و48 سائقًا متعاطيًا في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن جهودها لضبط الانضباط المروري والحفاظ على السلامة العامة على الطرق.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 129.324 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1.156 سائقًا، وتبين إيجابية 45 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

وفي مجال ضبط مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات، تم ضبط 606 مخالفات متنوعة، وفحص 91 سائقًا، تبين إيجابية 3 حالات تعاطٍ لمواد مخدرة.

كما تم ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية والانضباطية في جميع المناطق والمحاور.