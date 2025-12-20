إعلان

الداخلية: ضبط 129 ألف مخالفة مرورية و48 سائقًا متعاطيًا في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:37 م 20/12/2025

حملات مرورية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن جهودها لضبط الانضباط المروري والحفاظ على السلامة العامة على الطرق.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 129.324 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1.156 سائقًا، وتبين إيجابية 45 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

وفي مجال ضبط مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات، تم ضبط 606 مخالفات متنوعة، وفحص 91 سائقًا، تبين إيجابية 3 حالات تعاطٍ لمواد مخدرة.

كما تم ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية والانضباطية في جميع المناطق والمحاور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات مرورية ضبط مخالفات مرورية وزارة الداخلية السير بدون تراخيص مخالفة شروط التراخيص

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل