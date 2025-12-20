محافظ أسوان يناقش مع وفد جمعية المستثمرين تطوير المنطقة الصناعية

أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تقديم الدعم الكامل وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، وتهيئة بيئة مناسبة لإنجاح منظومة العمل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، لما تمتلكه من مقومات وعناصر متميزة وتنوع رائد للأنشطة الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، ووفد جمعية المستثمرين برئاسة سطوحى مصطفى، والذي شهد عرض مجموعة من الموضوعات والتحديات الملحة داخل المنطقة، بما في ذلك قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة آليات الوضع الأمني لمواجهة حالات السرقات، ومتابعة توصيل الخدمات والمرافق لـ 40 مصنعًا لدعم تشغيلها وتوسيعها خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ إلى العمل وفق خطة ورؤية وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة مطالب المستثمرين وفق الإمكانيات المتاحة، بهدف تحويل المنطقة الصناعية إلى نموذج حضاري متكامل الخدمات والمرافق، يعزز دورها كقاطرة للتنمية الصناعية بالمحافظة.

ووجّه محافظ أسوان إلى عقد اجتماع تنسيقي عاجل يضم مسؤولين من الجهات التنفيذية المعنية لمراجعة جميع مطالب واحتياجات المستثمرين، ووضع حلول فورية لها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة داخل المنطقة الصناعية بالعلاقى.

وأكد محافظ أسوان أن الدولة تضع ملف الصناعة في مقدمة أولوياتها، وأن المحافظة تعمل على توفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.