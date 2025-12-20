إعلان

وفاة شاب وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بطريق فايد - السويس

كتب : أميرة يوسف

12:39 م 20/12/2025

جثة - أرشيفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي شاب مصرعه، وأُصيب آخر، اليوم السبت، إثر انقلاب جرار زراعي بطريق فايد - السويس أمام جامع أبو النور بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت هيئة الإسعاف المصرية - إقليم القناة (نموذج الإسماعيلية) بلاغًا بوقوع الحادث الذي شمل جرارًا زراعيًا رقم (ر س م/9783) بمقطورة رقم (ر م ل/1736)، وأسفر عن إصابة شخصين.

وأفادت التقارير الطبية بأن عبد الرحمن كمال إبراهيم، 19 عامًا، من قرية القرين بمحافظة الشرقية، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما تعرض رامي أحمد محمد علي، 21 عامًا، من نفس القرية، لنزيف بالمخ، وتم نقله إلى المستشفى حيث تأكدت وفاته متأثرًا بإصابته.

وجرى نقل المصاب وإخلاء جثمان المتوفى إلى مستشفى فايد، مع اتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وفاة شاب هيئة الإسعاف المصرية محافظة الإسماعيلية انقلاب جرار زراعي مستشفى فايد

