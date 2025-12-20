إعلان

إصابة 12 شخصًا وإخلاء مرضى مستشفى مجاور إثر حريق بمول تجاري في أسوان

كتب : مصراوي

06:32 ص 20/12/2025
  • عرض 2 صورة
    حريق مول أسوان_2

أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 12 شخص باختناق نتيجة الدخان المتصاعد من الحريق الذى شب بمول تجارى وسط مدينة أسوان

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ

باندلاع حريق، في الطابق الأول داخل مول تجارى وسط مدينة أسوان، ما أسفر عن تصاعد أدخنة كثيفة فى محيط المكان.

و على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

و كإجراء احترازي تم إخلاء عدد من مرضى مستشفى الهلال القريب من موقع الحريق، تجنبًا لتعرضهم للاختناق بسبب الدخان الكثيف، دون تسجيل أي إصابات.

بينما أصيب 12 شخص باختناقات بسيطة نتيجة تعرضهم للدخان وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق

إصابة 12 شخصًا إخلاء مرضى مستشفى أسوان حريق مول تجاري

