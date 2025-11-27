إعلان

لضبطهم الأسواق.. محافظ السويس يكرم قيادات ومفتشي التموين

كتب : حسام الدين أحمد

06:21 م 27/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    تكريم مفتشة تموين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

كرّم اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، أحمد علي، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعددًا من المفتشين، تقديرًا لجهودهم الأخيرة في ضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش، ومنع تداول السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات.

وأكد "الشاذلي"، خلال حفل التكريم الذي حضره نائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد، أن ما قدمته المديرية يمثل نموذجًا في الانضباط وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن سلامة الغذاء وأمن المواطنين "أولوية قصوى" تستوجب استمرار الدعم لجميع الجهات الرقابية.

وأشاد المحافظ بتكثيف الحملات للتأكد من جودة المنتجات وتوافرها بأسعار مناسبة، معتبرًا أن هذا التكريم يأتي حافزاً لاستمرار الجهود في تعزيز منظومة الرقابة ومنع الفساد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي مديرية التموين والتجارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب