لضبطهم الأسواق.. محافظ السويس يكرم قيادات ومفتشي التموين

السويس - حسام الدين أحمد:

كرّم اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، أحمد علي، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعددًا من المفتشين، تقديرًا لجهودهم الأخيرة في ضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش، ومنع تداول السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات.

وأكد "الشاذلي"، خلال حفل التكريم الذي حضره نائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد، أن ما قدمته المديرية يمثل نموذجًا في الانضباط وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن سلامة الغذاء وأمن المواطنين "أولوية قصوى" تستوجب استمرار الدعم لجميع الجهات الرقابية.

وأشاد المحافظ بتكثيف الحملات للتأكد من جودة المنتجات وتوافرها بأسعار مناسبة، معتبرًا أن هذا التكريم يأتي حافزاً لاستمرار الجهود في تعزيز منظومة الرقابة ومنع الفساد.