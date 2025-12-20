إعلان

إصابة شخصين في انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس - القاهرة

كتب : حسام الدين أحمد

03:16 م 20/12/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

أُصيب شخصان، اليوم، في حادث انقلاب سيارة نقل محمّلة بمواد بترولية بطريق "السويس - القاهرة"، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا من قائدي سيارات يفيد بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية بعد كوبري الروض الجديد، ووجود شخصين محتجزين داخل السيارة نتيجة وضعها بعد الانقلاب.

وعلى الفور، جرى الاستعانة بفريق من وحدة الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالسويس، والذي تمكن من فتح مجال خروج المصابين، حيث جرى نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

كما تم إبلاغ شركة البترول التابع لها الشاحنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصرف في المواد البترولية، ونقلها إلى سيارات أخرى، إلى جانب الاستعانة بلودر لتغطية آثار المادة البترولية المنسكبة على الطريق.

وأكدت الجهات المعنية أن الحادث لم يؤثر على حركة السير بالطريق الممتد من السويس إلى القاهرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة إصابة شخصين في انقلاب سيارة انقلاب سيارة مواد بترولية حادث انقلاب سيارة نقل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| رحيل النجمة سمية الألفي عن عمر يناهز 72 عاما
عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل