إصابة شخصين في انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس - القاهرة

السويس - حسام الدين أحمد:

أُصيب شخصان، اليوم، في حادث انقلاب سيارة نقل محمّلة بمواد بترولية بطريق "السويس - القاهرة"، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا من قائدي سيارات يفيد بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية بعد كوبري الروض الجديد، ووجود شخصين محتجزين داخل السيارة نتيجة وضعها بعد الانقلاب.

وعلى الفور، جرى الاستعانة بفريق من وحدة الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالسويس، والذي تمكن من فتح مجال خروج المصابين، حيث جرى نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

كما تم إبلاغ شركة البترول التابع لها الشاحنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصرف في المواد البترولية، ونقلها إلى سيارات أخرى، إلى جانب الاستعانة بلودر لتغطية آثار المادة البترولية المنسكبة على الطريق.

وأكدت الجهات المعنية أن الحادث لم يؤثر على حركة السير بالطريق الممتد من السويس إلى القاهرة.