إقبال الناخبين على اللجان في الساعة الأولى لانتخابات النواب بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

10:39 ص 25/11/2025
    مسن يدلي بصوته على كرسي متحرك
    طابور الناخبين على مقر بحي الاربعين
    ناخب يدلي بصوته
    دخول الناخبين لمقر اللجنة

واصل الناخبين في السويس أعمال التصويت في اليوم الثاني الاقتراع بانتخابات مجلس النواب والتي تجري داخل 41 لجنة فرعية، لاختيار اثنين من بين 18 مرشح على المقعدين الفردي.

ووصل القضاة المشرفين على انتخابات الشيوخ بعد الثامنة والنصف صباح اليوم الثلاثاء وسط إجراءات تأمين وأعقب ذلك معاينة الأقفال على غرف حفظ بطاقات الاقتراع الموجودة بالصناديق ودفاتر البطاقات ومطابقة أرقام الأقفال على الصناديق المدونة في محاضر الغلق أمس.

وقبل التاسعة أجرت الشرطة مسحا أمنيا للجان بعناصر الفحص المدربة قبل بدء التصويت، وسط تواجد أمنى مكثف من عناصر التأمين.

وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية بعد التاسعة صباحا وشهدت بعض اللجان اصطفاف الناخبين في طوابير، بينما كان المشهد هادئا في اللجان الأخرى خاصة بحي فيصل الذي يضم العاملين المنشآت الصناعية والشركات بالسويس إذ يوجهون لاشغالهم في الفترة الصباحية.

