1622 طالبًا يشاركون في دوري الأنشطة الصيفية بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الإثنين فعاليات دوري الأنشطة الصيفية لطلاب المدارس تحت شعار: "دوري الصيف منافسة بروح الفريق".

وشهد الفعاليات عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة أسماء محمود محمد، مدير إدارة المرشدات بالإدارة المركزية العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية، ومحمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة.

وتضمنت البطولة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية (بنين وبنات)، بإجمالي 1622 طالبًا وطالبة، تنافسوا في ألعاب كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، واللياقة البدنية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمديري المدارس المستضيفة للبطولة، وهم مدرسة محمود ناجي الثانوية، ومدرسة السيدة خديجة، كما تقدم التوجيه العام للتربية الرياضية بالشكر لأحمد غيث، مدير إدارة الطور، على تعاونه المثمر، وهنأ جميع طلاب المدارس الفائزين.

وجرت الفعاليات بإشراف سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالتربية والتعليم، وأحمد مسعد، وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة، ووليد جعفر، الموجه العام للتربية الرياضية.

وتولى التنفيذ كل من نجم الدين محمود، الموجه الأول للتربية الرياضية، وطلبة جميع، الموجه المركزي بالمديرية، وعبد الستار عبد اللطيف، موجه التربية الرياضية بإدارة الطور، وريهام حجازي، موجه التربية الرياضية بإدارة طور سيناء التعليمية، وبمعاونة جميع معلمي التربية الرياضية بمدارس إدارة طور سيناء.