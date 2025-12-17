طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية المجمدة لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميرتس، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تشن حربا عدوانية وحشية على أوكرانيا وحدها بل على أوروبا أيضا، مؤكدًا أن نتيجة حرب أوكرانيا ستحدد مستقبل السلام في أوروبا.

وأكد المستشار الألماني، أن روسيا تشن يوميا هجمات على أوروبا تشمل التجسس والتخريب، وتسعى لتوسيع نفوذها خارج حدودها إلى دول أوروبا.

وأضاف المستشار الألماني: "أنه لا يجوز لنا أن نقف موقف المتفرج بينما يُعاد ترتيب نظام العالم. نحن لسنا كرةً للعب في أيدي القوى الكبرى".

وشدد ميرتس، أن ألمانيا قادرة على مواجهة التحديات المقبلة اعتمادًا على قدراتها الذاتية، قائلاً: "يجب علينا أن نظل طرفًا فاعلًا يتحرّك من تلقاء نفسه، يدافع عن مصالحه وقيمه بحزم وقدرة على التنفيذ، نحن قادرون على فعل ذلك أيضًا".