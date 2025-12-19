إعلان الحصر العددي لانتخابات النواب ببندر ومركز شبين الكوم

أسدلت اللجنة العامة رقم 1 المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة بندر ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية الستار على أعمال الفرز وتجميع الأصوات، بعد الانتهاء من مراجعة محاضر اللجان الفرعية والتدقيق الكامل على الأرقام.

وكشفت النتائج الرسمية للحصر العددي عن حصول المرشح معتز حجازي على 61,668 صوتًا، بينما جاء المرشح شريف الغرابلي بـ 50,575 صوتًا، وحصل المرشح إمام الجندي على 33,500 صوت، في حين نال المرشح العناني حمودة 28,191 صوتًا.

وجرى التصويت والفرز داخل نطاق واسع من المقرات الانتخابية المنتشرة ببندر ومركز شبين الكوم، وسط انتظام إداري ملحوظ، وتأمين كامل، وإشراف قضائي مباشر على جميع مراحل العملية الانتخابية، بداية من فتح اللجان وحتى إعلان نتائج الحصر العددي.

وتأتي هذه النتائج ضمن ماراثون انتخابي شهد مشاركة لافتة من المواطنين، في واحدة من أكبر دوائر المحافظة من حيث الكثافة السكانية وعدد الناخبين، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتائج النهائية واعتمادها رسميًا وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.