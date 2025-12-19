رضا عبد السلام يتصدر.. الحصر العددي لانتخابات المنصورة بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، نتائج الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة.

أظهرت المؤشرات الأولية فوز الدكتور رضا عبد السلام، أستاذ الاقتصاد ومحافظ الشرقية الأسبق، ونبيل أبو وردة بمقعدي الدائرة.

وجرت أعمال الحصر وتجميع النتائج الواردة من اللجان الفرعية عقب انتهاء عملية التصويت، وسط متابعة دقيقة لضمان مطابقة الأصوات لمحاضر الفرز الرسمية التي تعكس إرادة الكتلة التصويتية بالدائرة.

وأوضح البيان الإحصائي الصادر عن اللجنة العامة أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بالدائرة بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 مواطنًا، أدلى منهم 50 ألفًا و53 ناخبًا بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وكشفت أعمال التدقيق أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 48 ألفًا و927 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 1126 صوتاً. وتمت عمليات العد تحت إشراف قضائي كامل، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية التي تضمن دقة حصر الأصوات واستبعاد غير الصحيح منها وفقًا للقانون المنظم للعملية الانتخابية.

وكشف الحصر العددي لفرز الأصوات عن تصدر الدكتور رضا عبد السلام، المرشح المستقل ومحافظ الشرقية الأسبق، بحصوله على 37 ألفًا و862 صوتًا، يليه منافسه نبيل أبو وردة، المرشح المستقل، بحصوله على 22 ألفًا و712 صوتاً.

وفي المقابل، حصل وحيد فودة، مرشح حزب مستقبل وطن، على 21 ألفًا و386 صوتًا، بينما حصل أحمد سلام الشرقاوي على 15 ألفًا و894 صوتًا.

وتعتبر هذه النتائج حصرًا عدديًا أوليًا، في انتظار إعلان النتائج النهائية والرسمية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.