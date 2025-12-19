هشام عبد الواحد يتصدر نتائج الحصر العددي بقويسنا وبركة السبع

أنهت اللجنة العامة رقم 2 المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، أعمال الحصر العددي للأصوات الواردة من جميع اللجان الفرعية.

جاء الإعلان عقب مراجعة دقيقة لكافة المحاضر والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، حيث أسفرت نتائج الحصر العددي عن وصول عدد المشاركين في التصويت إلى 86 ألفًا و541 ناخبًا، من إجمالي كتلة تصويتية تبلغ 547 ألفًا و254 ناخبًا ممن لهم حق التصويت، وسط متابعة ميدانية من وكلاء المرشحين لضمان دقة النتائج الإحصائية المجمعة.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة أن عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة بلغ 84 ألفًا و124 صوتًا، بعد استبعاد 2417 صوتًا باطلًا وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وتعكس هذه الأرقام حجم التنافس في جولة الإعادة التي شهدتها عشرات المقار واللجان الانتخابية المنتشرة بمركزي قويسنا وبركة السبع والقرى التابعة لهما، حيث جرت أعمال التدقيق والمراجعة النهائية لكشوف الحصر العددي تحت إشراف قضائي مباشر وتأمين أمني كامل، بما يضمن مطابقة النتائج الحسابية لمحاضر الفرز الفرعية الرسمية.

وفيما يتعلق بترتيب المرشحين وفقًا للبيان الإحصائي، جاء المرشح هشام عبد الواحد متصدرًا بحصوله على 44 ألفًا و980 صوتًا، يليه المرشح محمد العدوي الذي حصل على 44 ألفًا و905 أصوات.

كما أظهر الحصر العددي حصول المرشح عبد الحكيم التعلب على 39 ألفًا و303 أصوات، والمرشح عبد العزيز شلف على 39 ألفًا و60 صوتًا. وتظل هذه النتائج مؤشرات عددية أولية ناتجة عن أعمال التجميع باللجنة العامة، في انتظار اعتمادها وإعلانها رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.