إعلان الحصر العددي لدائرة العاشر من رمضان لنواب 2025 بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:04 ص 19/12/2025

انتخابات النواب بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، عقب انتهاء أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية وتجميع النتائج باللجنة العامة.

وأوضح أن عدد من لهم حق التصويت بالدائرة بلغ 250 ألفًا و350 ناخبًا، فيما أدلى 14 ألفًا و312 ناخبًا بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، بنسبة مشاركة محدودة مقارنة بإجمالي عدد الناخبين.

وأشار إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 13 ألفًا و786 صوتًا، بينما وصلت الأصوات الباطلة إلى 526 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لتجميع نتائج الفرز تقدم المرشح أحمد محمد حلمي، مرشح حزب الجبهة الوطنية، بحصوله على 7 آلاف و96 صوتًا، متقدمًا على منافسه السيد صبري، مرشح حزب النور، الذي حصل على 6 آلاف و690 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب داخل مصر، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت على مدار يومين، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال الفرز داخل مقار اللجان الفرعية، ثم الحصر العددي باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح، بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ 101 مقعد برلماني، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، وانتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لتيسير مشاركة الناخبين.

