بدء فرز أصوات الناخبين في دائرة السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

بدأت اللجان الفرعية في السويس فرز أصوات الناخبين بجولة الإعادة والتي أجريت على مقعد واحد تنافس عليه 2 مرشحين.

وأجريت الانتخابات بدائرة السويس امس واليوم الخميس لاختيار مرشح واحد على المقعد الرابع بالمحافظة ذات الدائرة الواحدة.

وتوقفت أعمال التصويت في اللجان الفرعية مع دقات التاسعة مساء اليوم بعد يومي الاقتراع داخل 41 لجنة فرعية موزعة على خمس أحياء بمدينة بالسويس.

وتضم دائرة السويس 505 ألف ناخبا لهم حق التصويت، ويتنافس 2 مرشحين على مقعد الإعادة بالدائرة، أحدهما مستقل والآخر حزبي.