خشانة يتقدم بالسويس.. الحصر العددي لجولة إعادة انتخابات النواب

كتب : حسام الدين أحمد

02:35 ص 19/12/2025

اللجنة العامة للانتخابات في السويس تعلن الحصر العد

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في محافظة السويس، برئاسة القاضي المستشار جودة شحاتة، الحصر العددي لنتائج دوائر المحافظة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025م.

وكشف رئيس اللجنة أن إجمالي الكتلة التصويتية بدائرة السويس بلغ 505 آلاف و586 ناخبًا، بينما سجل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 24 ألفًا و858 ناخبًا.

ووصل إجمالي عدد الأصوات الصحيحة إلى 22 ألفًا و986 صوتًا، في حين بلغت الأصوات الباطلة 1872 صوتًا، وسط متابعة دقيقة من وكلاء المرشحين لضمان نزاهة أعمال الفرز.

وأعلن المستشار جودة شحاتة البيان الإحصائي لأصوات المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة، حيث حصل المرشح أحمد خشانة على 12 ألفًا و320 صوتًا، فيما حصل المرشح محمد فاروق على 10 آلاف و666 صوتًا.

وتعكس هذه الأرقام نتائج الحصر العددي لكافة اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة بالسويس، والتي جرى تجميعها بدقة عقب انتهاء عمليات العد اليدوي والمراجعة القانونية لمحاضر الفرز، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لاستكمال إجراءات إعلان الفائزين بالمقاعد البرلمانية المخصصة للمحافظة.

وأكد المستشار رئيس اللجنة العامة بالسويس أن هذا الحصر يمثل مؤشرات عددية أولية ناتجة عن أعمال تجميع الأصوات بكافة المقار الانتخابية، مشددًا على أن إعلان النتيجة النهائية والرسمية منوط بالهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.

وأوضح أن دور اللجان العامة ينتهي برفع البيان الإحصائي والمحاضر المجمعة للهيئة، لتقوم بدورها بمراجعة كافة الطعون وفحص التظلمات قبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للماراثون الانتخابي الذي شهدته المحافظة الباسلة خلال جولة الإعادة الحالية.

انتخابات مجلس النواب 2025 الحصر العددي نتائج السويس الهيئة الوطنية للانتخابات

