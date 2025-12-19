النجار وداود وعطا في المقدمة بالحصر العددي للدائرة الرابعة بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الرابعة، والتي تضم مراكز دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الحصر العددي لنتائج جولة الإعادة.

وشهدت الدائرة تنافسًا محمومًا بين 6 مرشحين، حيث جرت أعمال الحصر تحت إشراف لجنة قضائية ضمت المستشارين أشرف سعد، وأيمن نور، وأسامة المسلماني، وخالد أيوب، لضمان دقة النتائج الإحصائية المجمعة التي تعكس إرادة الكتلة التصويتية في واحدة من أكثر دوائر المحافظة كثافة وتنافسية.

وكشف الحصر العددي، وفقًا لترتيب الأصوات، عن تصدر مرشح حزب مستقبل وطن المهندس عادل محمد النجار بحصوله على 69 ألفًا و819 صوتًا، يليه مرشح حزب الوفد محمد عبد العليم داود بـ 58 ألفًا و307 أصوات.

كما حل محمد شعبان عطا في المركز الثالث بحصوله على 57 ألفًا و363 صوتًا، وسط متابعة دقيقة من وكلاء المرشحين لأعمال تجميع المحاضر الواردة من اللجان الفرعية، والتي وثقت تفاصيل المعركة الانتخابية بقرى ومدن الدائرة الرابعة حتى اللحظات الأخيرة من أعمال الفرز.

وفي ذات السياق، أظهرت النتائج حصول مرشح حزب الجبهة الوطنية المهندس محمد سعد الصمودي على 53 ألفًا و71 صوتًا، يليه عادل عبد السلام جعفر بـ 50 ألفًا و149 صوتًا، بينما نال سيد أحمد عيسى 50 ألفًا و42 صوتًا.

وتعد هذه الأرقام مؤشرات إحصائية أولية ناتجة عن أعمال الحصر العددي المحلي، حيث من المقرر إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لإضافة أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا للإعلان الرسمي والنهائي عن الفائزين بالمقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة في الدورة البرلمانية الجديدة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.