مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانوني الكهرباء والمهن الرياضية الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، حيث من المقرر أن يعقد المجلس جلساته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

اقرأ أيضًا:

مصر ترسم خطوطًا حمراء في السودان.. وخبراء يعلقون: لا مساس بهذه الأمور

ضياء رشوان: بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول تسييس صفقة الغاز

تحذير عاجل بشأن طقس الغد.. ورسالة من الأرصاد للمواطنين