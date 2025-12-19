إعلان

إعلان الحصر العددي بدائرة تلا والشهداء في بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:41 ص 19/12/2025

انتخابات النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اللجنة العامة رقم 3 المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية نتائج الحصر العددي بدائرة تلا والشهداء، وذلك عقب انتهاء أعمال فحص وتجميع محاضر اللجان الفرعية ومراجعتها بشكل دقيق.

وأظهرت المؤشرات الأولية تقدم المرشحين إبراهيم خليف وعماد الغراب وحصدهما أعلى الأصوات على مستوى كافة المقار الانتخابية التابعة للدائرة، في ليلة شهدت استنفارًا تنظيميًا وقضائيًا لتجميع نتائج اللجان الفرعية وإعلان البيان الإحصائي الذي يعكس إرادة الناخبين بمدينتي تلا والشهداء والقرى التابعة لهما.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة بلغ 98 ألفًا و793 صوتًا، بعد استبعاد الأصوات الباطلة وفقًا للقواعد القانونية والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وجاء هذا الحصر في ضوء أعمال التدقيق والمراجعة النهائية لكافة الكشوف الواردة من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، لضمان مطابقة النتائج الحسابية للمحاضر الموثقة، بما يعزز شفافية الماراثون البرلماني الذي شهد تنافسًا محمومًا بين المرشحين للفوز بتمثيل الدائرة تحت قبة مجلس النواب 2025م.

وحصل المرشح إبراهيم خليف على 66 ألفًا و959 صوتًا ليحتل المركز الأول في قائمة الحصر العددي، بينما جاء المرشح عماد الغراب في المركز الثاني بحصوله على 61 ألفًا و230 صوتًا، ليضمنا صدارة الترتيب لمقعدي الدائرة.

وجرت العملية الانتخابية وسط إشراف قضائي كامل وتأمين أمني مكثف، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تمثل حصرًا عدديًا أوليًا، حيث تظل الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية واعتمادها رسميًا على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المنوفية تلا والشهداء الحصر العددي انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟