إعلان الحصر العددي بدائرة تلا والشهداء في بالمنوفية

أعلنت اللجنة العامة رقم 3 المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية نتائج الحصر العددي بدائرة تلا والشهداء، وذلك عقب انتهاء أعمال فحص وتجميع محاضر اللجان الفرعية ومراجعتها بشكل دقيق.

وأظهرت المؤشرات الأولية تقدم المرشحين إبراهيم خليف وعماد الغراب وحصدهما أعلى الأصوات على مستوى كافة المقار الانتخابية التابعة للدائرة، في ليلة شهدت استنفارًا تنظيميًا وقضائيًا لتجميع نتائج اللجان الفرعية وإعلان البيان الإحصائي الذي يعكس إرادة الناخبين بمدينتي تلا والشهداء والقرى التابعة لهما.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة بلغ 98 ألفًا و793 صوتًا، بعد استبعاد الأصوات الباطلة وفقًا للقواعد القانونية والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وجاء هذا الحصر في ضوء أعمال التدقيق والمراجعة النهائية لكافة الكشوف الواردة من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، لضمان مطابقة النتائج الحسابية للمحاضر الموثقة، بما يعزز شفافية الماراثون البرلماني الذي شهد تنافسًا محمومًا بين المرشحين للفوز بتمثيل الدائرة تحت قبة مجلس النواب 2025م.

وحصل المرشح إبراهيم خليف على 66 ألفًا و959 صوتًا ليحتل المركز الأول في قائمة الحصر العددي، بينما جاء المرشح عماد الغراب في المركز الثاني بحصوله على 61 ألفًا و230 صوتًا، ليضمنا صدارة الترتيب لمقعدي الدائرة.

وجرت العملية الانتخابية وسط إشراف قضائي كامل وتأمين أمني مكثف، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تمثل حصرًا عدديًا أوليًا، حيث تظل الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية واعتمادها رسميًا على مستوى كافة محافظات الجمهورية.