أحمد السبكي يحصد مقعد الباجور بانتخابات النواب في المنوفية

أعلنت اللجنة العامة رقم 5، ومقرها قسم شرطة الباجور، نتائج الحصر العددي الرسمي لأصوات الناخبين بدائرة الباجور بمحافظة المنوفية.

وأسفرت النتائج عن تقدم الدكتور أحمد السبكي وحصوله على 36 ألفًا و122 صوتًا، ليحصد مقعد الدائرة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025م، بينما حصل منافسه محمد فايز على 32 ألفًا و407 أصوات.

وجاء هذا الإعلان عقب الانتهاء من تجميع ومراجعة كافة محاضر اللجان الفرعية، والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية التي تضمن دقة النتائج الإحصائية النهائية للدائرة وتعبيرها عن إرادة الناخبين.

وجرى إعلان الأرقام داخل مقر اللجنة العامة تحت إشراف قضائي كامل، بعد استلام كافة المحاضر الواردة من لجان المدينة والقرى التابعة لمركز الباجور.

وتم اعتماد نتائج الحصر العددي وفق الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بالإعلان النهائي لأسماء الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وفحص الطعون والتظلمات إن وُجدت، لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري الذي شهدته الدائرة طوال فترة التصويت والفرز.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنوفية ضمن خريطة انتخابية شاملة تضم 6 دوائر، حيث جرى تجهيز 500 مقر انتخابي يضم 542 لجنة عامة وفرعية لاستقبال ما يقرب من 3 ملايين ناخب على مستوى المحافظة.

وشهدت اللجان جاهزية تنظيمية ولوجيستية كاملة طوال أيام الاقتراع، مع متابعة مستمرة من غرف العمليات بالمراكز والمحافظة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

وساهم هذا التنسيق الميداني في تيسير مهام القضاة والمشرفين حتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات الصحيحة والباطلة في هدوء تام.