حسن عمار يتصدر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في بورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

12:14 ص 19/12/2025
    حسن عمار يتصدر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في بورسعيد (1)
    حسن عمار يتصدر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في بورسعيد (3)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة بورسعيد، عن الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الأولى.

بلغ عدد الناخبين الحضور 23 ألفًا و738 ناخبًا، منهم 2955 صوتًا باطلًا، و20 ألفًا و783 صوتًا صحيحًا، وحصل تامر الحمزاوي على 9248 صوتًا، بينما حصل حسن عمار على 11 ألفًا و535 صوتًا.

وبذلك، أسفر الحصر العددي عن تصدر حسن عمار أصوات الدائرة الأولى بجولة الإعادة، لحين إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتيجة النهائية رسميًا.

حسن عمار يتصدر الحصر العددي انتخابات مجلس النواب في بورسعيد انتخابات مجلس النواب 2025

